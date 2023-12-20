مرض غريب يضرب أطفال إسرائيل وسط تخوفات من الانتشار

كشفت دراسة جديدة أجراها، مركز الأبحاث والابتكار التابع للخدمات الصحية في مكابي الإسرائيلية، أن إسرائيل تشهد تفشيًا غير مسبوق لفيروس البارفو B19 وهو طفح جلدي يظهر على خدود الأطفال.

تفاصيل حول المرض

وبحسب تقرير نشرته صحيفة «تايمز أوف إسرائيل»، مساء اليوم الأربعاء، يطلق على هذا المرض «مرض الوجه المصفوع» وينتشر عن طريق رذاذ الجهاز التنفسي، وهو مرض شائع يصيب الأطفال، وبصرف النظر عن الطفح الجلدي، عادة ما يسبب الفيروس أعراضًا تشبه أعراض الأنفلونزا وأحيانًا أيضًا تورما وألما في المفاصل.

نقل المرض

ونحو 20% من الأطفال المصابين بالفيروس لا تظهر عليهم أي أعراض، لكنهم ناقلون للعدوى، وعادة ما يكون المرض الخامس خفيفًا عند الأطفال، الذين يتغلبون عليه خلال أسبوع إلى 10 أيام مع القليل من العلاج أو دون علاج.

أعراض المرض

ويميل البالغون المصابون إلى ظهور أعراض تشبه أعراض الأنفلونزا، لكنهم لا يعانون من الطفح الجلدي. ومع ذلك، يمكن أن يسبب الفيروس مضاعفات لدى الأفراد الذين يعانون من ضعف المناعة ويمكن أن يضر بالأجنة في بداية الحمل.

إصابات بالجملة

وجدت الدراسة التي تمت مراجعتها من قبل النظراء أن عام 2023 شهد أكبر وأطول ارتفاع تم الإبلاغ عنه في فيروسات البارفو في إسرائيل.

أعداد مضاعفة من الإصابة

وبحسب بيانات أعضاء مكابي البالغ عددهم 2.7 مليون عضو في الفترة من يناير 2015 إلى سبتمبر 2023، سجل عام 2023 خطر 6 أضعاف للإصابة بعدوى الفيروس الصغير مقارنة بالسنوات السابقة، وتضاعف الخطر تسعة أضعاف في عام 2023 مقارنة بسنوات كوفيد-19 «2020-2022».