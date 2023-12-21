لو ضاعت منك حاجات مهمة.. احرص على هذه الأدعية لردها

يتعرض الكثيرون في حياتهم اليومية إلى ضياع أغراض عديدة في المنزل أو خارجه، ولا يعرفون ماذا يفعلون إلا أن هناك أدعية، لمناجاة الله وطلب عودة الأشياء المفقودة، لذلك نقدم لكم من خلال «الوطن»، أدعية فقدان الحاجة واسترجاع الأشياء المفقودة والضائعة.

دعاء للعثور على الأشياء المفقودة

بحسب الداعية مصطفى حسني، خلال حديثه ببرنامجه «رميم»، على قناة «ON E»، فإن أدعية العثور على الأشياء المفقودة، كالتالي:

- بسم الله يا هادي الضلال وراد الضالة اردد على ضالتي بعزتك وسلطانك.

- اللهم إن حاجتي من عطائك وفضلك، فرد على ضالتي بقدرتك وسلطانك.

- اللهم يا أرحم الراحمين يا جامع الناس ليوم لا ريب فيه اجمع بيني وبين ضالتي.

- اللهم ارزقني رزقًا لا تجعل لاحد فيه منَه ولا في الاخرة عليه تبعه ورد إلى ضالتي برحمتك يا ارحم الراحمين.

- اللهم إني أسألك بنور وجهك وبقدرتك التي قدرت بها على جميع خلقك وأسألك برحمتك التي وسعت كل شيء أن ألقى حاجتي بيسر يا رحيم.

- لا إله إلا أنت يا مغيث أغثني يا مغيث أغثني يا مغيث أغثني، واجمعني بحاجتي.

- اللهم إن كان رزقي في السماء فانزله وإن كان في بطن الارض فأخرجه وان كان بعيدًا فقربه، واجمعني بحاجتي جمع لا يبعده شيئًا.

أدعية للجمع بضالتك

- اللهم إن كان لقائي بحاجتي عسيرًا فيسره، وإن كان قليلًا فأكثره، وبارك لي برحمتك يا أرحم الراحمين، وهو من أهم الأدعية لمناداة الله لعودة الأشياء المفقودة.

- اللهم يا ودود يا ودود يا ذا العرش المجيد يا مبدئ يا معيد يا فعالًا لما يريد.

- اللهم اكفني بحلالك عن حرامك واغنني بفضلك عمن سواك.

- اللهم إني اعوذ بك من الهم والحزن والكسل والبخل وضلع الدين وغلبة الرجال.

- اللهم يا مالك الملك رد ضالتي، يا من تهدي الضلال رد علي ضالتي بعزك وسلطانك.

آداب الدعاء

عبر الداعية الإسلامي عبد الغني هندي، عضو المجلس الأعلى في الشئون الإسلامية، خلال حديثه لـ«هُن»، أنه يجب عند الدعاء للأشياء المفقودة، إخلاص النية لله والصلاة على النبي صلى الله وعليه وسلم والصلاة، والتوجه نحو القبلة والتوسل بالأعمال الصالحة، مع قراءة الفاتحة بنية قضاء الحوائج وتفريج الكرب.