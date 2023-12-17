«تقضي الحاجة وتحقق الأمنيات».. أدعية احرص على ترديدها في صلاة الفجر

صلاة الفجر من الفروض المُحببة إلى قلوب المسلمين، ويحرص الأشخاص على أدائها في موعدها، حيث يشعرون بالهدوء والسكينة، ويبوحون فيها بمكنونات قلوبهم إلى الله، أملا في تحقيق أمانيهم، ويكثرون فيها الدعاء، ومنها المخصصة لقضاء الحاجة وتحقيق الرغبات.

أدعية في صلاة الفجر

هناك الكثير من الأدعية الدينية التي يستحب على الأشخاص ترديدها في صلاة الفجر من أجل تحقيق أمنياتهم وقضاء حاجتهم وفقا لما نشرته دار الإفتاء المصرية عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، ومنها: «اللَّهمَّ ربَّ السَّمواتِ السَّبعِ وربَّ العرشِ العظيمِ، ربَّنا وربَّ كلِّ شيءٍ، أنتَ الظَّاهرُ فليس فوقَكَ شيءٌ، وأنتَ الباطنُ فليس دونَكَ شيءٌ، مُنزِلَ التَّوراةِ والإنجيلِ والفُرقانِ فالقَ الحَبِّ والنَّوى، أعوذُ بكَ مِن شرِّ كلِّ شيءٍ أنتَ آخِذٌ بناصيتِه، أنتَ الأوَّلُ فليس قبْلَكَ شيءٌ وأنتَ الآخِرُ فليس بعدَكَ شيءٌ اقضِ عنَّا الدَّينَ وأَغْنِنا مِن الفقرِ».

وجاءت من ضمن الأدعية التي يجب ترديدها في صلاة الفجر «اللهمَّ إياكَ نعبُدُ ولكَ نُصلِّي ونَسجُدُ وإليكَ نَسْعَى ونَحْفِدُ نرجو رحمتَكَ ونخشى عذابَكَ إنَّ عذابَكَ بالكافرينَ مُلْحِقٌ، اللهمَّ إنَّا نستعينُكَ ونستغفرُكَ ونُثْنِي عليكَ الخيرَ ولا نَكْفُرُكَ ونُؤمنُ بكَ ونخضعُ لكَ ونَخلعُ من يَكْفُرُكَ».

أدعية الشيخ الشعراوي

وجاءت من الأدعية المأثورة من الشيخ الشعراوي في صلاة الفجر: «اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، أحمدك ربي على نعمة الإيمان بك وشرف الإسلام لك، وأصلي وأسلم على خاتم النبيين سيدنا محمد، سبحانك تفضلت بالتكليف والمعونة فأنت المتفضل بالتكليف والمعونة، اللهم يا واجب الوجود.. وبك كل موجود، لا تدركه الأبصار لكمال ذاتك، وتدرك أنت الأبصار لحظاتك بصفاتك، فإذا كانت الروح التي تحيا بها النفس لا يدركها أي حس، فكيف ندرك من خلق وقد عززنا عن أدارك ما خلق».