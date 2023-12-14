أفضل أدعية للتخفيف عن الميت: اللهم ارحم من عجز عقلي عن استيعاب فراقه

قال الشيخ عبد الحميد الأطرش رئيس لجنة الفتوى سابقا بالأزهر الشريف، إن الدعاء للميت جائز في كل الأوقات وكل الصيغ، ولا توجد صيغة واحدة محددة للدعاء للميت.

وحول الدعاء للميت، أوضح «الأطرش»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه يجوز للمسلم أن يختم القرآن للميت، كما أوصى النبي بدعوة الابن الصالح لوالديه، لأنه عندما جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال يا رسول الله هل بقي من بر أبوي شيء أبرهما بعد موتهما؟ فقال صلى الله عليه وسلم: «نعم، الصلاة عليهما والاستغفار لهما وإنفاذ عهدهما من بعدهما وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما وإكرام صديقهما».

أدعية للميت قبل الفجر

وهناك العديد من الأدعية التي يجوز للمسلم ترديدها للمتوفي، ومنها: «اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا، كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس، اللهم أبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله، وزوجا خيرا من زوجه، اللهم اجعل الراحلين إليك في ظل ظليل، وأجعل عن يمينهم وعن شمائلهم نورا، حتى تبعثهم آمنين مطمئنين، اللهم ارحم من عجز عقلي عن استيعاب فراقه، ويؤلمني قلبي عند ترديد دعاء الميت له».