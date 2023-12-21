«الصيد الآلي» في البرلس تخاطب أصحاب مراكب الصيد لصيانتها

أكد حمدي شرابي، رئيس جمعية الصيد الآلي بالبرلس في كفر الشيخ، توجيه خطابات رسمية لأصحاب 76 مركب صيد، بعد عرض تقارير فنية من قِبل لجان الصيانة والسلامة البحرية، بضرورة صيانة تلك المراكب وتفادي الملاحظات قبل الملاحة ضمن رحلات صيد.

السلامة البحرية لمراكب الصيد

وقال «شرابي»، لـ«الوطن»، إنّ لجان السلامة البحرية تحرص على ضمان سلامة جميع مراكب الصيد بالبرلس دون حدوث أي أعطال، لحمايتها من أي مخاطر ملاحية في أثناء عملها داخل المسطح المائي لمياه البحر الأبيض المتوسط.

تأكيد وجود فني على كل مركب

وأوضح أنّه يجب أنّ يكون هناك فني ميكانيكي على متن كل مراكب الصيد في البرلس؛ للتدخل السريع حال حدوث أعطال بشكلٍ مفاجئ في عرض البحر الأبيض المتوسط، مشيرًا إلى أنّ الحفاظ على أرواح الصيادين أمر مهم، ويتطلب منهم تنفيذ التوجيهات المطلوبة لصيانة مراكبهم، بهدف حمايتهم من أي ضرر.