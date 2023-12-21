ضمن «حياة كريمة».. قصر ثقافة فاقوس بالشرقية يقدم فعاليات ترفيهية جديدة

يواصل فرع ثقافة فاقوس تحت إشراف قصر ثقافة الشرقية فعاليات برنامج خطة حياة كريمة في قرية قهبونة بمركز الحسينية، بالتعاون مع إدارة الشباب والرياضة، وذلك على مدار اليوم الرابع على التوالي.

محاضرة بعنوان مصر بلد السلام

وقال محمد علي إبراهيم مدير قصر ثقافة فاقوس إن الفعاليات تضمنت محاضرة ثقافية بعنوان مصر بلد السلام بالإضافة إلى أمسية شعرية لشعراء نادي أدب قصر ثقافة فاقوس، وتقديم قصص تراثية بالحكي عنها، وتقديم عرض تحريك عرائس الأراجوز.

عرض فني موسيقي وورشة كروشيه

تضمنت فعاليات الأيام الأربعة عدة عروض فنية وأدبية وثقافية، فيما تم تقديم عرض فني لفرقة فاقوس للموسيقى العربية بقيادة المايسترو إبراهيم غريب، بالإضافة إلى إقامة ورشة عمل لأشغال الكروشيه لمها إسماعيل وزينب منصور، فيما لفت محمد إبراهيم علي مدير القصر بفاقوس إلى أن الأعمال الترفيهية والأدبية والموسيقية من أجل رفع الحس الفني لدى مواطني القرى خاصة والمدن عامة.