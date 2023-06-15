وزيرة الثقافة ومحافظ قنا يفتتحان قصر ثقافة نجع حمادي

افتتحت الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، واللواء أشرف الداودي محافظ قنا، قصر ثقافة نجع حمادي بعد الانتهاء من أعمال التطوير، بحضور الفنان هشام عطوة رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، وكل من النائب فتحي قنديل والنائبة سحر صدقي، عضوا مجلس النواب، وأشرف أنور رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادي، وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة.

وزيرة الثقافة تفتتح قصر ثقافة نجع حمادي

وعقب الافتتاح تفقدت وزيرة الثقافة ومحافظ قنا والوفد المرافق لهما، وحدات قصر الثقافة والأنشطة التي يقدمها للرواد، مشيرةً إلي أنّ القصر سيكون بمثابة منارة ثقافية وفنية تقدم كافة الخدمات الأدبية والثقافية والفنية لأبناء نجع حمادي والقري التابعة لها، لاسيما في ظل الاهتمام الكبير الذي توليه الدولة بالثقافة والفنون، كإحدى أدوات القوى الناعمة التي تشكل وعي المواطنين وتساهم في بناء شخصيتهم .

محافظ قنا يشيد بأعمال تطوير قصر ثقافة نجع حمادي

ومن جانبه، أشاد محافظ قنا بأعمال التطوير التي شهدها قصر ثقافه نجع حمادي، والذي يتواكب مع ما تشهده المحافظة من أعمال تطوير في كافة المجالات، لافتا إلى أنّ قصر ثقافة نجع حمادي سيمثل إضافة متميزة للقطاع الثقافي في المحافظة، مؤكدا أنّ الفن والثقافة لهما دور كبير في تشكيل ورفع وعى المواطن، وتغيير أفكار الشباب والمعتقدات الخاطئة من خلال العروض الفنية والمسرحية وندوات التوعية ومعارض الكتاب، التي تهدف لتشجيع الشباب على القراءة والبحث واستغلال أوقات الفراغ المتوفرة لديهم حتى لا يلجأوا إلى تبنى الأفكار المتعصبة.

وثمن المحافظ جهود القيادة السياسية نحو نشر الفن الراقي والثقافة في ربوع جمهورية مصر العربية، من خلال الإعلان عن عام 2020 عاما للثقافة، لافتا إلى أنّ المحافظة عملت على تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي في هذا الشأن، وتم تنظيم مهرجان دندرة للموسيقى والغناء لأول مرة على أرض قنا، لمدة 6 أيام خلال الفترة من 28 فبراير إلى 4 مارس 2020، كما تم تنظيم الدورة الثانية من المهرجان في مارس 2022، فضلا عن تنظيم العديد من العروض المسرحية على مسرح قصر ثقافة قنا وعدد من القري، ضمن فعاليات مسرح المواجهة والتجوال.

وقال الفنان هشام عطوة رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، إنّ أعمال تطوير قصر ثقافة نجع حمادي، تأتي في سياق خطة تطوير شاملة تُنفذها الهيئة العامة لقصور الثقافة، وتستهدف تطوير البنية التحتية للمواقع الثقافية للهيئة بالمحافظات، بالتزامن مع تطوير المحتوى الثقافي والفني عبر الكثير من المشروعات والمبادرات التي تعمل عليها الهيئة، مضيفا أنّ أعمال تطوير قصور الثقافة تأتي بهدف رفع كفاءتها لتؤدي الخدمات الثقافية والفنية للجمهور بأفضل صورة ممكنة، سعيا لتحقيق مبدأ العدالة الثقافية وتنمية مهارات المبدعين واكتشاف المواهب الفنية والأدبية.

يُذكر أن قصر ثقافة نجع حمادي تم إنشاؤه عام 1973، وتم إحلال وتجديد مبني القصر عام 1999، وافتتاحه عام 2004، واليوم تم تنفيذ أعمال تطوير للقصر، وتبلغ إجمالي مساحة القصر 1276 مترا، ويتكون من ثلاث طوابق، الطابق الأرضي يحتوي على قاعة متعددة الأغراض تستوعب 120 فردا، بالاضافة إلى مسرح و سينما صيفية مجهزة بأحدث أجهزة الصوت، والإضاءة تتسع لعدد 140 فردا.

كما يضم الطابق الأرضي ناد لتكنولوجيا المعلومات مُجهز بـ 10 أجهزة حاسب آلي، وناد للطفل، ومنفذ لبيع الكتب وحديقة القصر، وغرفة التحكم، أما الطابق الثاني فيحتوي على المكتبة العامة وبها 8 آلاف كتاب، ومكتبة الطفل وبها 3 آلاف كتاب، وغرفة التحكم للمسرح، ومكتب المدير، بينما يحتوي الطابق الثالث على ناد الأدب، وقاعة تدريب الموسيقى العربية، وقاعة الفن التشكيلي، ومعرض الفن التشكيلي، وغرفة ناد المرأة وبها عدد 2 ماكينة حياكة .