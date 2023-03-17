جامعة سوهاج تحتفل بيوم المرأة المصرية بالتعاون مع قصر الثقافة

احتفل طلاب من أجل مصر بجامعة سوهاج، بالتعاون مع قصر الثقافة بالمحافظة، بيوم المرأة المصرية، وذلك بحضور الدكتور حسان النعماني نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث ورئيس طلاب من أجل مصر، والدكتورة سحر وهبي مقرر فرع المجلس القومي للمرأة بسوهاج، وحنان محسن مدير عام قصر ثقافة الطفل بسوهاج، وذلك بقاعة قناة السويس بالمركز الدولي للمؤتمرات بالمقر الجديد للجامعة.

مكانة المرأة المصرية

وقال الدكتور مصطفى عبدالخالق رئيس جامعة سوهاج، إن تنظيم هذا الاحتفال جاء إيماناً بمكانة المرأة المصرية وأهمية تكريمها لدورها العظيم وفضلها الكبير في صنع القيادات والقامات، وتقديرًاً لجهودها في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2023.

وأثنى الدكتور حسان النعماني على دور الأم والسيدة المصرية، وما تقدمه من بذل تضحيات وعطاء لأسرتها، متمنياً دوام الصحة والعافية لجميع الأمهات.

الاحتفال بيوم المرأة

ومن جانبها وجهت الدكتورة سحر وهبي شكرها وتقديرها لإدارة الجامعة، مؤكدة على أن المرأة تحظى بتقدير واهتمام كبير من الدولة المصرية، حيث تم تنظيم الحفل تزامنا مع الاحتفال بيوم المرأة المصرية، وجاء اختيار يوم 16 مارس ليكون يوماً للمرأة المصرية.

تكريم نماذج نسائية

وفي نهاية الحفل كرم الدكتور حسان النعماني عددا من الشخصيات النسائية الناجحة من عضوات مجلسي النواب والشيوخ، وعمداء الكليات وأعضاء المجلس القومي للمرأة، وأيضاً أمهات الطلاب ذوي الإعاقة، كما تم تكريم الطالبات أعضاء اتحاد طلاب الجامعة.