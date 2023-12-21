ابن نتنياهو يكشف تفاصيل مؤامرة تعرض لها والده في 7 أكتوبر

أبدى يائير نتنياهو، ابن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إعجابه بتغريدة على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» (إكس) هاجمت بشدة رئيس الأركان هرتسي هاليفي، وزعم فيها أن «هاليفي لم يبلغ رئيس الوزراء بالهجوم المقرر تنفيذه صباح يوم سمحات توراة».

وضغط زر الإعجاب يائير نتنياهو، مساء أمس (الأربعاء)، على التغريدة التي هاجمت بشدة رئيس الأركان هرتسي هاليفي وكررت نظريات المؤامرة لانقلاب عسكري مزعوم في 7 أكتوبر.

مؤامرة تعرض لها نتنياهو

وجاء في تغريدة نجل رئيس الوزراء، بليك، أن «هاليفي لم يبلغ رئيس الوزراء بالهجوم الذي كان يعتزم تنفيذه صباح يوم سيمشات توراة، الانقلاب لم ينتهِ ولم يكتمل».

وأضاف «قائد الجيش ووزير الدفاع يمنعان وزير الأمن الداخلي من دخول قاعدة عسكرية - المجلس العسكري بالفعل».

هجوم سابق

ونشر نجل رئيس الوزراء في أغسطس الماضي منشورًا للناشط في حزب الليكود، إيريز تدمر، والذي يهاجم أيضًا رئيس الأركان هاليفي.

وجاء في الرسالة: «سيُذكر على أنه رئيس الأركان الأكثر تدميراً وفشلاً في تاريخ جيش الدفاع الإسرائيلي ودولة إسرائيل، ولم تكتفِ بعدم الحكم وعزلت حتى واحدا من المنظمين والمحرضين، بل استسلمت لهم وأصبحت سفيرا للرافضين الذين يطالبون الحكومة بالاستسلام لهم».

بداية طوفان الأقصى

وبدأت الفصائل الفلسطينية عملية «طوفان الأقصى» صباح السبت السابع من أكتوبر 2023 بمهاجمة مستوطنات غلاف غزة والسجون الإسرائيلية للإفراج عن الأسرى الفلسطينيين فيما ردت إسرائيل بعملية عسكرية أطلقت عليها «السيوف الحديدية» والتي تدخل يومها الـ 76 واستشهد حتى الآن 20 ألف فلسطيني أغلبهم من السيدات والأطفال.