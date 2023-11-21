«الوفد»: تصريحات حزب الليكود الإسرائيلي بشأن تهجير الفلسطينيين مرفوضة جملة وتفصيلا

قال الدكتور ياسر الهضيبى، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ، إن تصريح الوزيرة الإسرائيلية بشأن مساعدة سكان غزة على التوطين في بلاد مضيفة هو تصريح مرفوض جملة وتفصيلا، والدستور المصري ينص على أن الأرض المصرية محددة بحدودة معينة ومصونة، لافتا إلى أن الرئيس السيسي كان واضحا في حديثه منذ اندلاع الأزمة بأنه لا تهجير للفلسطينيين وأن سيناء مصرية لا يقبل بالمساس من حبة رمال من أراضيها.

مجلس الوزراء

وأوضح «الهضيبي» في تصريح لـ«الوطن»، أن مجلس النواب أعلن اليوم رفضه التام لتهجير الفلسطينيين إلى سيناء، وسبقه مجلس الوزراء والشعب الذي خرج في كل الميادين من أجل رفض تهجير الفلسطينيين، مشيرا إلى أن تهجير الفلسطينيين خارج أراضيهم يقضى تماما على القضية الفلسطينية، بل ويصدر المشاكل الإقليمية إلى مصر، وهو أمر لا تقبله الدولة المصرية شعبا وحكومة ورئيسا وبرلمانا ودستورا.

الحزب الإسرائيلي

جدير بالذكر أن وزيرة المخابرات في حزب الليكود الإسرائيلي، جيلا جملئيل، قالت في بيان لها إن المجتمع الدولي يجب عليه تعزيز إعادة التوطين الطوعي للفلسطينيين في غزة في مواقع حول العالم، وبدلاً من تحويل الأموال لإعادة بناء غزة أو للأونروا، يمكن للمجتمع الدولي أن يساعد في تكاليف إعادة التوطين، ومساعدة سكان غزة على بناء حياة جديدة في البلدان المضيفة الجديدة لهم.