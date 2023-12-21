الشمس تتعامد على قدس الأقداس في معبد قصر قارون بالفيوم

احتفلت محافظة الفيوم، برعاية الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، بظاهرة تعامد أشعة الشمس على قدس الأقداس بمعبد قصر قارون، في الصباح الباكر اليوم الخميس، والتي استمرت لدقائق معدودة بسبب كثافة الغيوم التي سرعان ما حجبت أشعة الشمس، إذ كان من المقرر أن تستمر نحو 25 دقيقة، والتي تعد ظاهرة فلكية مميزة وفريدة تحدث صبيحة يوم 21 من شهر ديسمبر كل عام.

وشهد محيط معبد قصر قارون الاحتفال بظاهرة تعامد الشمس على قدس الأقداس، بفقرة فلكلورية تضمنت عزف لفرقة الفيوم للفنون، إلى جانب تقديم فقرة رقصة التنورة.

احتفالية تعامد الشمس لتنشيط السياحة

وأوضح الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، أنّ الاحتفالية نُظمت بالتعاون بين محافظة الفيوم، ووزارات الآثار، والسياحة، والثقافة، والشباب والرياضة، وذلك في إطار جهود كافة الجهات لتنشيط السياحة، ودعمها وحرصها الدائم لتعريف السياح بما تزخر به الفيوم من إمكانيات أثرية، وبيئية، وثقافية، وسياحية.

معبد يوناني روماني

وأوضحت نيرمين عاطف مدير إدارة الوعي الأثري بمحافظة الفيوم، في تصريحات خاصة لـ «الوطن» إنّ معبد قصر قارون هو أحد معابد العصر اليوناني الروماني الذي خُصص لعبادة الإله سوبك «التمساح» و«ديونيسيوس» إله الخمر والحب «عند الرومان».

ظاهرة تعامد الشمس على المعبد

وذكرت «عاطف» أنّ أشعة الشمس تتعامد على المقصورة الرئيسية، واليمنى في قدس الأقداس فقط، موضحةً إنّ الأبحاث والدراسات كشفت عدم تعامد الشمس على المقصورة اليسرى، نظرًا لاحتوائها على مومياء التمساح رمز الإله «سوبك» وهو «إله الفيوم في العصور الفرعونية» والذي لا يجب أن يتعرض للشمس حتى لا تتأذى المومياء، خصوصًا وأنّ هذه المومياء من المفترض أن تكون في العالم الآخر بحسب اعتقادهم، وهو عالم مظلم لإنّ الشمس تشرق على عالم الأحياء فقط.

لماذا سُمي قصر قارون بهذا الاسم؟

وكشفت سبب تسمية قصر قارون بهذا الاسم، موضحةً إنّه جرى تغيير الاسم إلى «قصر قارون» من قبل سكان المنطقة في العصور الإسلامية، إذ أطلقوا عليه هذا الاسم لوقوعه بالقرب من بحيرة قارون المجاورة له، موضحة أنّ المعبد يضم أقل من مائة حجرة، والتي كانت تستخدم لتخزين الغلال واستخدامات كهنة المعبد في هذا الوقت.

لماذا سُميت بحيرة قارون بهذا الاسم؟

وأشارت إلى أنّ بحيرة قارون سميت بهذا الاسم بسبب كثرة القرون والخلجان بها، مما جعل الأهالي يطلقون عليها في بداية الأمر اسم «بحيرة القرون» ثم تم تحريف الاسم إلى بحيرة قارون.