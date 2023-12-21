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«البحوث الزراعية» يحصد جائزتين عربيتين في مجال الأمن الغذائي

كتب:

محمد أبو عمرة
08:47 ص | الخميس 21 ديسمبر 2023
احد الباحثين يتسسلم جائزته

احد الباحثين يتسسلم جائزته

حصد مركز البحوث الزراعية التابع لوزارة الزراعة المصرية جائزتين في مجال الأمن الغذائي من اتحاد مجالس البحث العلمي والجامعات العربية، وذلك من بين 185 مشروعًا من 10 دول عربية.

برنامج «احمي قمحك» يفوز بجائزة المبادرات الوطنية الرائدة

فاز برنامج «احمي قمحك» بالجائزة الثانية في المبادرات الوطنية الرائدة، وهو برنامج تفاعلي للتنبؤ بمرض الصدأ الأصفر ودودة الحشد الخريفية التي تهدد الأمن الغذائي.

المشروع القومي لتطوير الأرز الهجين يفوز بجائزة المشاريع الناشئة

وفاز المشروع القومي لتطوير الأرز الهجين والأرز السوبر تحت ظروف ندرة المياه والتغيرات المناخية بالجائزة الأولى في المشاريع الناشئة.

ويمثل هذان الفوزان إنجازًا كبيرًا لمركز البحوث الزراعية، ويعكسان تميزه في مجال البحث العلمي والابتكار في مجال الأمن الغذائي.

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بقلم محمد أبو عمرة

مسئول ملف شئون رئاسة الجمهورية وملف الزراعة والرى.