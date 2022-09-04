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وفد من كوت ديفوار يتفقد مشروع الأرز الهجين والمعاملات الزراعية في كفر الشيخ

كتب:

محمد أبو عمرة
10:32 م | الأحد 04 سبتمبر 2022
وفد كوت ديفوار

وفد كوت ديفوار

وصل إلى القاهرة وفد من كوت ديفوار في زيارة رسمية خلال الفترة من 1 إلى 7 سبتمبر 2022 من أجل بحث سبل التعاون في مجال إنتاج محصول الأرز.

يأتي ذلك في توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي نحو توطيد التعاون الدولي مع الدول الأفريقية الصديقة.

تربية أصناف الأرز والأرز الهجين

وزار الوفد برنامج الأرز القومي بمحافظة كفر الشيخ، حيث تم التعرف على كل البرامج البحثية بمركز البحوث والتدريب في الأرز والتي تشمل تربية أصناف الأرز والأرز الهجين، والمعاملات الزراعية، وقاية النبات، وإنتاج التقاوي.

إشادة بالنهضة الزراعية التي تشهدها مصر ومجال إنتاج الأرز

وحضر الوفد يوم حصاد لمحصول الأرز في أحد الحقول الإرشادية بمركز الرحمانية محافظة البحيرة، وأشاد الوفد بالنهضة الزراعية التي تشهدها مصر في مجال الزراعة بصفة عامة ومجال إنتاج الأرز بصفة خاصة وقد أبدوا رغبتهم في بدء التعاون الفني بين البلدين في مجال إنتاج الأرز.

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بقلم محمد أبو عمرة

مسئول ملف شئون رئاسة الجمهورية وملف الزراعة والرى.