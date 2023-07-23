ندوات إرشادية ومدارس حقلية لتوعية المزارعين بمواجهة دودة الحشد الخريفية

تقوم وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي باتخاذ جميع الإجراءات للسيطرة على دودة الحشد الخريفية ووضع حزمة من التدابير للإدارة المتكاملة لهذه الآفة والتوعية بأهمية المكافحة المستدامة للآفات باستخدام الحلول الآمنة بيئيا، والاستمرارية في تقديم الدعم اللازم لتعزيز إجراءات مكافحتها، وقام معهد بحوث وقاية النباتات بعقد عدة ندوات إرشادية ومدارس حقلية والمتابعة بالمرور على زراعات الذرة بمحافظات الدلتا وصعيد مصر.

تنظيم 6 ندوات إرشادية

وقال الدكتور أحمد عبد المجيد مدير المعهد، إن البرامج الإرشادية المقدمة اشتملت على تنظيم 6 ندوات إرشادية بفرع المعهد بمحطة البحوث الزراعية في جزيرة شندويل، ومنطقة سيتي بمحافظة سوهاج، كما نفذ ندوات إرشادية بناحية الزنكلون مركز الزقازيق، ومركز منيا القمح ومركز الحسينية بمحافظة الشرقية.

كما شهدت برامج المكافحة المتكاملة لدودة الحشد الخريفية عددا من المدارس والمرور الحقلي بمراكز منيا القمح وديرب نجم بمحافظة الشرقية، ومركز طهطا محافظة سوهاج ومركز طلخا بمحافظة الدقهلية.

التوعية بمظاهر الإصابة بهذه الآفة

وأشار عبد المجيد إلى أن تلك البرامج الإرشادية استهدفت التوعية بمظاهر الإصابة بهذه الآفة وأهم طرق الوقاية والمكافحة بالمبيدات الموصي بها من قِبل لجنة مبيدات الآفات الزراعية وهي فانتي 24% SC، اييزو 30% WG، جولد بين 90% SP، روبيك 50% WP، سبيدو 5.7% WG، كوراجن 20% SC، رادينت 12%SC و اوكتوكلود 9.75% SC، فضلا عن المبيد الحيوي بروتكتو WP 9.4% الذي ينتجه ويوزعه المعهد ضد الفقس الحديث للآفة، ما يؤدي إلى خفض تعدادها.