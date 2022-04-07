«موافي» صاحب تطوير «الأرز الهجين» يفوز بذهبية معرض جنيف للاختراعات

حصل الدكتور حمدي الموافي، رئيس المشروع القومي لتطوير إنتاج الأرز الهجين والسوبر تحت ظروف ندرة المياه والتغيرات المناخية، في معهد المحاصيل الحقلية التابع لوزارة الزراعة، على الميدالية الذهبية في معرض جنيف الدولي للاختراعات لعام 2022.

إنجاز جديد للعلماء بمحافظة كفر الشيخ

جاء حصول الدكتور «موافي» على الميدالية الذهبية من المعرض الدولي، في إطار الدور الذي تقوم به محطة البحوث الزراعية بسخا، في محافظة كفر الشيخ، من استنباط أصناف جديدة، تتلاءم مع التغيرات المناخية، إضافة لتحملها الملوحة وقلة المياه، حيث يُعد حصوله على الميدالية الذهبية إنجازاً جديدا يُضاف إلى رصيد العلماء والشباب والمتفوقين بمحافظة كفر الشيخ خاصةً، وعلماء محطة البحوث الزراعية بسخا ومركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة بصفة عامة.

وقال الدكتور حمدي الموافي إن هذا الإنجاز يُعد نتاج لجهود كبيرة للعلماء والباحثين في مركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة، وأكاديمية البحث العلمي، في ظل شراكة تحت مظلة المشروع القومي لتطوير إنتاج الأرز الهجين والسوبر تحت ظروف ندرة المياه والتغيرات المناخية، والتي تلقي دعماً من وزير الزراعة، ورئيس مركز البحوث الزراعية.

ثقة كبيرة من جانب المزارعين أو المستهلكين

وأوضح «موافي» أن صنف «الأرز الهجين» اكتسب ثقة كبيرة، سواء من جانب المزارعين أو المستهلكين، لما له من مزايا عديدة، لافتاً إلى أن متوسط إنتاجية الفدان تصل إلى 6 أطنان، وأن المحصول يتحمل ندرة المياه.

وأضاف أنه يشعر بالفخر، ليس لفوزه بالجائزة فقط، ولكن لكونه من أبناء محافظة كفر الشيخ، التي نشأ بها وتربى فيها، وسيظل حريصاً على تواجده بها، مشيراً إلى أنه نشأ في حي «ميت علوان»، أقدم أحياء المحافظة، والذي يتميز بكونه أحد أشهر الأحياء الشعبية، التي شهدت تطويراً كبيراً خلال الفترة الماضية، ليصبح أحد أجمل أحياء المحافظة.

ووجه «موافي» الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بعدما أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أسماء الفائزين في المسابقة الدولية، وتضمن الإعلان عن فوزه بالميدالية الذهبية الوحيدة التي حصلت عليها مصر، عن ابتكار تطبيقي باستنباط صنف «أزر سخا سوبر 300 العملاق»، الذي يتحمل ندرة المياه لفترة تتراوح بين 8 و10 أيام، كما يتحمل الظروف المناخية المعاكسة، بالإضافة إلى الملوحة حتى 4000 جزء في المليون.