انقطاع خدمات منصة X في عدد كبير من دول العالم

انقطعت خدمات منصة X «تويتر» سابقا، في عدد كبير من دول العالم صباح اليوم، وفق موقع «داون ديتكتور» المتخصص في مراقبة أعطال المواقع الإلكترونية.

بلاغات المستخدمين بشأن X

ونشر الموقع رسالة، جائ فيها: «تشير بلاغات المستخدمين إلى وجود مشكلات في خدمات X - «تويتر» سابقا - وهي مدونة صغيرة تتيح للمستخدمين نشر رسائل نصية أقصر، ويمكن لمستخدمي Twitter نشر تغريداتهم عبر أجهزة ومنصات متعددة».

رسم بياني يعرض حجم بلاغات مستخدمي X

ونشر الموقع رسما بيانيا يظهر عرضًا لبلاغات المشكلات التي تعرض لها مستخدمو تطبيق X (سابقًا Twitter) حيث تم إرسالها خلال الـ24 ساعة الماضية مقارنة بالحجم المعتاد للبلاغات حسب الوقت من اليوم، ومن الشائع الإبلاغ عن بعض المشكلات على مدار اليوم، ويقوم Downdetector بالإبلاغ عن الحادث فقط عندما يكون عدد بلاغات المشكلة أعلى بكثير من الحجم المعتاد لذلك الوقت من اليوم».