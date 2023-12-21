7 حالات يرفض فيها التصالح على مخالفات البناء.. تعرف عليها

يشغل قانون التصالح على مخالفات البناء، بال الملايين من المواطنين؛ لتقنين أوضاع المخالف منهم، خاصة بعد تصديق الرئيس عبدالفتاح السيسي، على القانون رقم 187 لسنة 2023 بإصدار قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، ونشر ذلك في الجريدة الرسمية في عدد الإثنين الماضي.

وفي هذا الإطار يدور الكثير من الأسئلة في أذهان أصحاب العقارات التي تخضع لقانون التصالح على مخالفات البناء، من بين هذه الأسئلة «ما هي حالات رفض التصالح؟».

حالات رفض التصالح

حددت المادة رقم 12 من قانون التصالح على مخالفات البناء حالات رفض التصالح، وهى كالتالي:

- رفض اللجنة.

- فوات مواعيد التظلم.

- تأييد لجنة التظلمات لقرار الرفض.

- عدم سداد المقابل.

- التقاعس عن سداد قسطين.

- إحداث تغيير أو تعديل في محل التصالح.

- عدم صحة المستندات والبيانات المقدمة.

أمور واجبة في حالة رفض التصالح

وأوجب قانون التصالح على مخالفات البناء أن يتضمن قرار الرفض النص على التالي:

- استكمال الإجراءات القانونية والتنفيذية.

- تصحيح الأعمال المخالفة.

- استئناف نظر الدعاوي والتحقيقات.

- تنفيذ الأحكام والقرارات «بحسب الأحوال».

- إخطار مقدم الطلب بالقرار.