منصة «X» تعود إلى العمل تدريجيا بعد عطل عالمي استمر 3 ساعات

أعلن موقع «داون ديتكتور» المتخصص في مراقبة أعطال المواقع الإلكترونية، عودة خدمات منصة X «تويتر» سابقا تدريجيا بعد انقطاعها عالميا صباح اليوم، لمدة وصلت إلى نحو 3 ساعات تقريبا.

رسم بياني يوضح حالة الخدمة حاليا

وشهدت مصر أيضا عودة خدمات منصة منصة X «تويتر» تدريجيا، بما في ذلك دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأوروبا الشرقية والولايات المتحدة الأمريكية، بعد أن تقدم عددا كبيرا من المستخدمين ببلاغات تفيد بتعطل الخدمة على المستوى العالمي، وفق الرسم البياني الذي نشره الموقع، حيث تحول اللون الأحمر إلى أصفر، ما يفيد بأنّ الخدمات تعود تدريجيا.

بلاغات المستخدمين بشأن X

ونشر الموقع رسالة، جاء فيها: «تشير بلاغات المستخدمين إلى وجود مشكلات في خدمات X - «تويتر» سابقا - وهي مدونة صغيرة تتيح للمستخدمين نشر رسائل نصية أقصر، ويمكن لمستخدمي Twitter نشر تغريداتهم عبر أجهزة ومنصات متعددة»، حيث يبلغ عدد المستخدمين النشطين يوميًا على منصة X نحو 245 مليون مستخدم.

«داون ديتكتور»

ويعتبر موقع Downdetector «داون ديتكتور»، هو النظام الأساسي الأكثر شعبية في العالم للحصول على معلومات حالة الخدمة عبر الإنترنت، حيث يجذب مئات الملايين من المستخدمين الذين يرغبون في فهم حالة اتصالهم بالإنترنت وشبكة الهاتف المحمول والخدمات المصرفية عبر الإنترنت والألعاب والترفيه وغيرها من الخدمات عبر الإنترنت، ويتم ذلك من خلال تحليل عشرات الملايين من تقارير المشكلات الشهرية، حيث Downdetector معلومات الحالة في الوقت الفعلي لأكثر من 12000 خدمة عبر 47 موقعًا إلكترونيًا تمثل 47 دولة.