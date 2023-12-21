الكنيسة الكاثوليكية تحتفل بعيد الميلاد المجيد الأحد المقبل

تحتفل الكنيسة الكاثوليكية بمصر بعيد الميلاد المجيد، يوم الاثنين المقبل، بعد فترة صوم استمرت لمدة 15 يوم بدأ من 10 ديسمبر الجاري وحتى ليلة العيد يوم 24 ديسمبر.

احتفال الكاثوليك بقداس عيد الميلاد الأحد المقبل

ويترأس الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الأقباط الكاثوليك بمصر، قداس عيد الميلاد المجيد 2024 بكاتدرائية السيدة العذراء مريم بمدينة نصر، مساء يوم الأحد 24 ديسمبر الجاري وسط حضور عدد من الشخصيات العامة والمسؤولين للتهنئة بعيد الميلاد المجيد.

وكانت الكنيسة الكاثوليكية قد بدأت صوم الميلاد يوم 10 ديسمبر استعدادا لاستقبال ميلاد المسيح وسط تنظيم عدد من الأنشطة والقداسات، كما تخللت فترة الصوم تلك استقبال الأنبا إبراهيم إسحق عدد من المهئنين بعيد الميلاد، إذ استقبل خدمة الشباب بالإيبارشية البطريركية، شمامسة الإيبارشية البطريركية، وفد مكتب التعليم المسيحي.

إلغاء احتفالات الميلاد في الجليل

وفي سياق متصل، قررت الكنيسة الكاثوليكية للروم الملكيين في الجليل أن تقتصر احتفالات عيد الميلاد المجيد على المراسم الدينية وعدم وجود احتفالات في الساحات.

جاء قرار المطران تضامنًا مع الأهل في غزة وما يحدث من إبادة جماعية للأهل في القطاع والضفة الغربية.

وحسب البيان، فإنَّ الاحتفالات الدينية داخل الكنائس ستقتصر على القداديس وصلوات الغروب والفعاليات الروحية والرعوية الدينية وأمسيات الترانيم الدينية.

كما طلب المطران متّي من الرعية بالامتناع عن المسيرات العامة للاحتفال بعيد الميلاد وأسواق وأكشاك الميلاد واي فعاليات اجتماعية صاخبة على نطاق الكنيسة من مسارح وموسيقى صاخبة.