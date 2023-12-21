تداول 11 ألف طن بضائع عامة في مواني البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة مواني البحر الأحمر وجود 7 سفن على أرصفة الهيئة، وتداول 11000 طن بضائع عامة ومتنوعة، و889 شاحنة و145 سيارة.

حركة الصادرات والواردات

وكشف المركز الإعلامي لهيئة مواني البحر الأحمر عن حركة الواردات والتي وصلت إلى 3500 طن بضائع، 496 شاحنة و130 سيارة، فيما شملت حركة الصادرات 7500 طن بضائع، 393 شاحنة و15 سيارة.

حركة التداول بمواني سفاجا ونويبع والسويس

وبحسب بيان مواني البحر الأحمر ميناء سفاجا يستعد اليوم لاستقبال السفينتين الحرية 2 وسينا بينما تغادر السفينتين أمل ودليلة، فيما استقبل الميناء بالأمس ثلاث سفن وهي أمل، دليلة وبوسيدون اكسبريس وغادرت السفينة سينا، كما تم تداول 1700 طن بضائع و357 شاحنة بميناء نويبع من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) للسفينتين آور وآيلة، وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 981 راكبًا بموانيها.