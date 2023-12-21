معرض القاهرة الدولي للكتاب 2024.. اعرف موعد قرعة تسكين الناشرين

أعلن اتحاد الناشرين المصريين برئاسة سعيد عبده، تكثيف التجهيزات لمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ55، والمقامة في مركز مصر للمعارض الدولية في التجمع الخامس في الفترة من 24 يناير إلى 6 فبراير 2024، وتحل دولة النرويج ضيف شرف المعرض.

وقال سعيد عبده رئيس الاتحاد، لـ«الوطن»، إنَّه في ضوء التنسيق والتواصل بين اتحاد الناشرين المصريين والهيئة المصرية العامة للكتاب، فقد تقرر إجراء قرعة تسكين الناشرين المصريين والناشرين العرب بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ55 ، وذلك يوم الأحد المقبل الموافق 24 ديسمبر 2023 الساعة 4:00 عصرا بمقر اتحاد الناشرين المصريين بالدقي، والدعوة عامة لجميع المشاركين في المعرض لحضور القرعة ومعرفة أماكن تسكينهم بالمعرض.

استعدادات معرض الكتاب 2024

وتكثف هيئة الكتاب استعداداتها للدورة المقبلة من المعرض، فضلا عن تجهيز الإصدارات المشاركة و طباعة الكتب من مختلف سلاسل النشر، هذا إلى جانب الإصدارات التي تأتي ضمن الاحتفاء بالدكتور سليم حسن عالم المصريات شخصية المعرض هذا العام والكاتب يعقوب الشاروني رائد أدب الطفل، شخصية معرض كتاب الأطفال.