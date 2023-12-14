موعد معرض القاهرة الدولي للكتاب 2024.. بدأ العد التنازلي

معرض القاهرة الدولي للكتاب 2024، واحدا من أبرز الفعاليات السنوية ليس فقط على أجندة وزارة الثقافة، وإنما أيضا على أجندة اهتمامات القراء، وخاصة أنه حدث تاريخي ممتدد على مدار ما يزيد على نصف قرن، لذا يتساءل البعض عن موعد مهرجان القاهرة الدولي للكتاب 2024، والذي من المتوقع أن ويضم أحدث الإصدارات المصرية والعربية والأجنبية في شتى مجالات المعرفة، كما يعد المعرض سوقا للناشر المصري والعربي للترويج عن الكتاب.

موعد معرض القاهرة الدولي للكتاب 2024

وقبل إعلان موعد معرض القاهرة الدولي للكتاب 2024 بشهور طويلة، تواصل وزارة الثقافة متمثلة في العيئة العامة للكتاب الاستعدادات لإقامة الحدث الثقافي الأبرز في مصر، وكانت اللجنة العليا للمعرض الكتاب أعلنت منذ بضعة أشهر اختيار عالم المصريات البارز الدكتور سليم حسن شخصية المعرض، كما اختارت الكاتب يعقوب الشاروني رائد الكتابة للأطفال شخصية معرض كتاب الطفل.

ووفقا لما أعلنه مجلس الوزراء أمس، سيكون موعد معرض القاهرة الدولي للكتاب 2024 خلال الفترة من 24 يناير ويستمر حتى 6 فبراير 2024، في مركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية بالتجمع الخامس، كما وافقت الحكومة على التعاقد مع أرض المعرض استعدادا لتنفيذ التجهيزات المطلوبة للدورة المرتقبة لتخرج بالصورة اللائقة بمكانة مصر الثقافية على الساحتين العربية والدولية.

معرض القاهرة الدولي للكتاب

من جانبها تكثف الهيئة العامة للكتاب برئاسة الدكتور أحمد بهي الدين، جهودها فيما يخص طباعة الإصدارات المشاركة في المعرض من مختلف سلاسل النشر، هذا إلى جانب الإصدارات الخاصة التي تأتي تضمن الاحتفاء بالدكتور سليم حسن والكاتب يعقوب الشاروني، فضلا عن إعادة طباعة كتب الدكتور طه حسين وأحمد لطفي السيد وغيرها.

وكانت وزارة الثقافة أعلنت في ختام معرض القاهرة الماضي، اختيار دولة النرويج ضيف شرف معرض القاهرة الدولي للكتاب 2024، في نسخته الـ55.