هيئة الطاقة الذرية تتصدر المراكز النووية وتحصد المركز السادس بتصنيف «سيماجو»

تصدرت هيئة الطاقة الذرية المصرية المركز الأول في مجال التخصصات النووية والمركز السادس في تصنيف «سيماجو» الدولي للمراكز البحثية لعام 2023 على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وذلك من أصل 378 مركزً بحثيًا.

ويعد تصنيف «سيماجو» الإسباني (SCImago) أحد التصنيفات الجديدة للمراكز البحثية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتتبناه مؤسسة «سيماجو» الدولية المُتخصصة، ويعتمد على مؤشر مركب يجمع تقييم ثلاث مجموعات مختلفة من المؤشرات بناءً على أداء البحوث ومخرجات الابتكار والتأثير المجتمعي للمراز البحثية.

وصرح الدكتور عمرو الحاج رئيس الهيئة، بأنَّ الهيئة تتصدر الهيئات النووية على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مجالات البحوث الخاصة بالاستخدامات السلمية للطاقة الذرية، وتحتل المركز السادس بالتصنيف العام والثالث على مستوى مصر.

وأضاف أنَّ الهيئة تتبنى رؤية لربط الأبحاث العلمية بالبحوث التطبيقية وخاصة لخدمة المجتمع، حيث تقوم الهيئة بإنتاج النظائر المشعة لعلاج الأورام وتغطية السوق المحلي، كما تتولى تشعيع الأغذية لتعظيم الصادرات الغذائية المصرية للخارج.

وأوضح أنَّ الهيئة تسعى لإنتاج منتج جديد لعلاج الأمراض الجلدية المستعصية، وهو ابتكار علمي جديد يشمل استخدام النسيج الأمنيوسي البشري (المشيمة الطبيعية بعد الولادة) بهدف إنتاج نسيج طبي يهدف إلى علاج حالات الحروق والقرح الجلدية المستعصية.

كما تقوم الهيئة بأبحاث تطبيقية عديدة في مجال الزراعة وإنتاج طفرات زراعية جديدة مثل طفرات القمح واللوبيا، وكذلك بحوث تطبيقية عديدة في مجالات التعامل مع التغيرات المناخية لدراسات المياه الجوفية وتقليل انجراف التربة والزراعة الذكية ومكافحة الحشرات الضارة مثل ذبابة الفاكهة وغيرها.

كما تقوم الهيئة بأبحاث تطبيقية في مجالات استخدامات وتطبيقات البوليمرات لمعالجة المياه من الملوثات المختلفة وإزالة الملوحة وتحسين المنتجات الزراعية، وكذلك تحضير مواد بوليمرية ونانونية للاستخدامات المختلفة في المجالات الطبية وصناعة الدواء، وكذلك إنتاج البلاستيك القابل للتحلل للحفاظ على البيئة وتصنيع أفلام البلاستيك المستخدمة في التعبئة.

يأتي هذا بالإضافة للبحوث التطبيقية في مجالات الأمان النووي ومعالجة المخلفات المشعة وإنتاج المركبات الصيدلانية.

وصرح الدكتور شريف الجوهري المتحدث الرسمي للهيئة، بأن تميز الهيئة على مستوى مراكز البحوث النووية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يرجع لعدة عوامل من أهمها تميزها وتخصصها في مجالات أبحاث الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية وتنوع مجالات وتخصصات العلماء والباحثين لتشمل الهندسة والطب والصيدلة والعلوم والزراعة وغيرها، وكذلك تنوع البنى التحتية حيث تمتلك الهيئة مفاعلاً للبحوث النووية وسيكلترون الكتروني بالإضافة لوحدتي للتشعيع الجامعي ومعجل الكتروني ومركز لمعالجة النفايات والعديد من المعامل المتخصصة.

كما تشمل العوامل زيادة النشر العلمي خاصة الدولي في هذه المجالات، وكذلك زيادة عدد الأبحاث المنشورة و المُفهرسة في قواعد بيانات سكوبس، وكذلك أنشطة التعاون الدولي سواءا مع الدول العربية من خلال الهيئة العربية للطاقة الذرية أو مع الدول الأفريقية من خلال مشروعات الأفرا أو مع دول العالم الأخرى من خلال الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وأضاف «الجوهري»، أنَّ تميز ورصانة المدرسة العلمية بالهيئة في مجالات الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية واستمرار نقل الخبرات من جيل الرواد من العلماء للأجيال الشابة الجديدة والتي تسعى دائما لرفعة مكانة الهيئة في المستوى المحلي والدولي.