وكالة الطاقة الذرية: بلد عربي ضمن 12 دولة تملك مفاعلا نوويا الفترة المقبلة

كشف المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل ماريانو جروسي، أمس الثلاثاء، عن توقعه بأن تنضم 12 دولة إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة النووية خلال السنوات القليلة المقبلة، ومن بينها دولة عربية تقع في شمال إفريقيا.

زيادة أعداد المفاعلات

وأضاف جروسي في تصريحات بالمعرض النووي العالمي في باريس، أن الحسابات الوكالة الدولية للطاقة الذرية تشير إلى أنه يجب مضاعفة عدد المفاعلات النووية في العالم بمعدل 400 مفاعل آخر لتحقيق أهداف اتفاقية باريس للمناخ، متابعا: «لدينا بالفعل 10 دول دخلت مرحلة اتخاذ القرار (لبناء محطات للطاقة النووية) و17 دولة أخرى في مرحلة التقييم».

أسماء الدول التي ستمتلك طاقة نووية الفترة المقبلة

وأشار جروسي، إلى أن سيكون هناك نحو 12 أو 13 دولة نووية (جديدة) في غضون سنوات قليلة، وهذه الدول من بينها دولة عربية وحيدة هي المغرب ومعها غانا وكينيا ونيجيريا وناميبيا والفلبين وكازاخستان وأوزبكستان من ضمن الدول النووية الجديدة المحتملة.

الحديث عن الطاقة النووية أمر منتظر في قمة المناخ كوب 28 بالإمارات

ومن المقرر أن يكون موضوع ملف الطاقة النووية وكيفية استخدامه لخلق مستقبل أكثر استدامة من ضمن القضايا الرئيسية في قمة "COP28" في دبي، والذي سيبدأ هذا الأسبوع. هناك تقارير تفيد بأنه ستكون هناك جهود متزايدة لدعم زيادة القدرة النووية حتى عام 2050.