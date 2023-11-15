جامعة أسوان تشارك في مؤتمر لجان الطاقة الذرية بالمحافظة

شاركت جامعة أسوان في مؤتمر اللجان العليا للطاقة الذرية التي استضافتها المحافظة تحت رعاية محافظ أسوان، اللواء أشرف عطية.

وحضر الاجتماع الدكتور لؤي سعد الدين نصرت، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب وفي كلمته، أكد الدكتور لؤي سعد الدين على دور مصر الرائد في التنمية بقارة إفريقيا في القطاع الخاص.

وتحدث نائب رئيس جامعة أسوان عن الجهود المبذولة والأنشطة الفعالة لدعم القطاع الإفريقي واللاجئين، والتزام مصر بالتعاون الدولي الإفريقي لدعم التنمية في جميع مجالات العلوم والتكنولوجيا، بما في ذلك الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية الأفريقية وذلك بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وهي أكبر هيئات الأمم المتحدة ومقرها فيينا.

كان الدكتور لؤي سعد الدين عقد زيارة تفقدية داخل مركز إبداع مصر الرقمية، وكان برفقته الدكتور محسن طنطاوي، المشرف العلمي لمقرات المعهد في المحافظات، والدكتورة فيروز عامر، مديرة وحدة التدريب العام بالمعهد، والدكتورة سامية حشمت، المشرف العملي لمقر المعهد في أسوان.

ورشات تدريبية وتأهيل للطلاب

وأشار نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب في جامعة أسوان إلى أن مركز إبداع مصر الرقمية يقدم دورات تدريبية لطلاب الجامعة بهدف تأهيلهم للانخراط في سوق العمل، خاصة في ظل المنافسة الشرسة في السوق العمل الإلكتروني، وخاصة طلاب كلية الهندسة وكلية هندسة الطاقة والحاسب الآلي ونظم المعلومات.

جامعة أسوان تضم 20 كلية ومعهدا

وأضاف الدكتور لؤي سعد الدين أن جامعة أسوان تضم 20 كلية ومعهدًا، ويبلغ إجمالي عدد الطلاب والطالبات في الجامعة 34 ألف طالب وطالبة.

وتعمل الجامعة على تقديم الخدمات التعليمية والتدريبية لهؤلاء الطلاب بهدف توفير فرص العمل وزيادة قدراتهم على المنافسة في سوق العمل بين خريجي الجامعة.