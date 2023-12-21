محافظ القليوبية: متابعات دورية لمعارض ومنافذ مبادرة تخفيض السلع

أجرى اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية جولة تفقدية شملت المرور على حي غرب شبرا الخيمة لمتابعة أعمال النظافة التي تتم بالحي، وجهود الأجهزة التنفيذية بقطاع التجميل والنظافة والإشغالات، بالإضافة إلى القيام بجولة لمتابعة توافر السلع الاستراتيجية بعدد من الهايبرات والسلاسل التجارية بمدينتي الخانكة والعبور.

جاء ذلك في ظل توجيهات رئيس الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء بالعمل على توفير السلع بكميات وفيرة وبجودة عالية .

بدأ المحافظ الجولة بتفقد حي غرب شبرا الخيمة لمتابعة أعمال النظافة التي تتم بالشوارع الرئيسية والمحاور المرورية الجديدة، حيث تابع أعمال رفع تراكمات الأتربة بمحور الفريق العصار وبشارع 15 مايو ووجه بالعمل على رفع القمامة من نقاط التجميع أولا بأول وتكثيف لجان المتابعة لرصد أي شكاوي تتعلق بالنظافة العامة والعمل على حلها فورا.

تحسين منظومة النظافة

ووجه المحافظ باستمرار أعمال النظافة بالشارع ورفع التراكمات مشيرا إلى أن المحافظة تسعى جاهدة لتحسين منظومة النظافة بالمدينة من خلال تفعيل الجمع السكني لمنع تواجد القمامة بالشارع ومنع ظاهرة النباشين والعربات الكارو.

خفض أسعار السلع الغذائية الأساسية

وتابع المحافظ الجولة بتفقد عدد من السلاسل التجارية بمدينة الخانكة والعبور لمتابعة تنفيذ مبادرة رئيس الوزراء لخفض أسعار السلع الغذائية الأساسية بهدف ضبط الأسواق وتخفيف العبء عن كاهل المواطنين .

واطمأن الهجان خلال الجولة على وجود تخفيضات حقيقية على أسعار السلع خاصة السكر والزيت والسمن والأرز المكرونة و منتجات الألبان واللحوم والدواجن الحية والمجمدة والبيض.

وتأكد من جودتها ومدى توافرها بكميات كبيرة لتلبية احتياجات المواطنين وتسهيلًا لهم في الحصول على احتياجاتهم بأسعار مناسبة.

ووجه محافظ القليوبية، وكيل وزارة التموين، بتكثيف الحملات التموينية للتأكد من التزام التجار بالأسعار المعلنة ومراقبة عملية تداول السلع بالأسواق وضبط منظومة الأسعار، مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين حفاظاً على حقوق ومصالح المواطنين، مثمناً مبادرة تخفيض الأسعار والتي تستهدف تحقيق التوازن والإستقرار بالأسواق وتعزز الحماية الاجتماعية لمحدودي الدخل والفئات الأكثر احتياجًا.

كما وجه الهجان بإعداد سيارات متنقلة لتوزيع السكر تجوب قرى المحافظة، بأسعار مخفضة ضمن مبادرة تخفيض أسعار السلع دون تحميل سلع أخرى، مؤكدًا استكمال التوزيع في كل المدن بباقي أنحاء المحافظة.