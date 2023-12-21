أعلن الفنان أحمد الشافعي، مدير البيت الفني للمسرح، وفاة الفنان عبدالله مراد، مدير عام السيرك القومي الأسبق، الذي رحل عن عالمنا، صباح اليوم.

وفاة الفنان عبدالله مراد مدير عام السيرك القومي

وكتبت الصفحة الرسمية للبيت الفني للمسرح منشورًا، عبر الصفحة الرسمية له، جاء فيها: «بسم الله الرحمن الرحيم.. يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّك ِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي.. صدق الله العظيم، ينعي البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية برئاسة الفنان أحمد الشافعي وجميع العاملين بالبيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية بخالص العزاء في وفاة الفنان القدير الدكتور عبدالله مراد مدير عام السيرك القومي الأسبق».

رحيل مدير عام السيرك القومي

وأضاف البيان: « نشاطر الأحزان اسرة الفنان الراحل في وفاة المغفور له بإذن الله»، وتوالت عليهم التعليقات على الصفحة الرسمية متمنين من الله عز وجل أن يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته.