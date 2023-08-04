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«الحياة» تذيع عروض السيرك القومي ضمن فعاليات مهرجان العلمين.. «فيديو»

كتب:

محمد عزالدين
08:46 م | الجمعة 04 أغسطس 2023
عروض السيرك القومي

عروض السيرك القومي

أذاعت شبكة تليفزيون الحياة، عرض السيرك القومي، ضمن فعاليات مسرح الشارع بمهرجان العلمين الجديدة، الذي يستمر حتى 26 أكتوبر.

أكبر حدث ترفيهي في الشرق الأوسط

ويعتبر مهرجان العلمين، أكبر حدث ترفيهي في الشرق الأوسط، ويتضمن عددًا كبيرًا من الفعاليات الترفيهية الفنية والرياضية، وتستمر تلك الفعاليات طوال موسم الصيف؛ ليقدم تجربة صيفية فريدة على ساحل البحر الأبيض المتوسط.

حفلات وفعاليات فنية

ومن المُقرر، أن يتضمن المهرجان خلال الأيام القليلة القادمة، عددًا من الحفلات والفعاليات الفنية، مثل حفل كارول سماحة وبهاء سلطان يوم 10 أغسطس، وحفل الموسيقار الكبير عمر خيرت في اليوم نفسه، بالإضافة إلى حفل للرابر العالمي «راس» يوم 25 أغسطس.

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