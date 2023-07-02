رئيس البيت الفني للفنون الشعبية عن عودة السيرك القومي بالعريش: مكسب ثقافي

تحدث الفنان أحمد الشافعي رئيس البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية، عن عودة السيرك القومي لمدينة العريش بعد 13 سنة من الإغلاق، قائلًا: «هذا السيرك أحد مكاسب وزارة الثقافة، يعمل بالعريش منذ عام 1998 حتى عام 2010 ثم توقف نظرًا للأحداث التي مرت بها محافظة شمال سيناء، وبخاصة العريش».

وأضاف «الشافعي»، في مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلامي مصطفى كفافي: «كان هناك اهتمام وتنسيق متبادل بين وزارة الثقافة ومحافظ شمال سيناء من أجل عودة السيرك القومي هذا العام، وتزامن الافتتاح مع أول أيام عيد الأضحى المبارك».

سعادة أسرة السيرك القومي

وتابع رئيس البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية، أنَّ أسرة السيرك القومي سعيدة بحضور العروض مع أهالي شمال سيناء، إذ قدموا الفقرات في عيد الأضحى المبارك، مؤكّدًا أنَّ الفعاليات الفنية كانت شديدة الجمال والحضور كان مكثفا، وتم رفع شعار كامل العدد منذ اليوم الأول، وهناك تزايد في الإقبال وتعطش لمشاهدة مختلف الألوان الفنية.

السيرك فن جميع الأعمار

وتابع: «المحافظ حضر اليوم الأول، وسيرك العريش واحد من ثلاثة أخرى تقام خلال فعاليات العيد، فهناك سيرك بالقاهرة وآخر في جمصة، والسيرك القومي معروف بارتفاع نسب رواده باعتباره فن جميع الأعمار السنية، ونحن سعداء بتقديم فقرات السيرك القومي حتى آخر أغسطس».