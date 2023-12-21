بروتوكول بين تنسيقية شباب الأحزاب و«القومي للأمومة والطفولة» لحماية النشء

توقع تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، اليوم، بروتوكول تعاون مع المجلس القومي للأمومة والطفولة، بحضور عدد من نواب وأعضاء التنسيقية والمجلس.

ومن المقرر أنَّ يمهد البروتوكول لسلسلة من أطر للتعاون بين التنسيقية والمجلس في أعمال مشتركة من أجل الأطفال، وكانت التنسيقية قد وجهت اهتماما كبيرا بالنشء من خلال عدة مبادرات أبرزها «ابني أدبيا» والتي نجحت من خلالها في تدريب عدد بير من الأطفال على المهارات الأدبية والسلوكيات الحميدة.

كما زار وفد سابق من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، المجلس القومي للأمومة والطفولة وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون بين المجلس والتنسيقية، وكان في استقباله الدكتورة نيفين عثمان الأمين العام للمجلس ، وأعربت عثمان عن سعادتها بالتعاون مع كيان التنسيقية ومبادرة النشء، واستعرضت الأمين العام للمجلس باستعراض اخر اعمال المجلس والاستراتيجية المتوقع إطلاقها قريبًا والتي تستهدف الطفولة المبكرة.

فيما أكّد وفد التنسيقية حرصه علي الاهتمام بملف الطفولة المبكرة وكذلك كل ما يخص ذوي الاحتياجات الخاصة، وأن التعاون مع المجلس هدفه تحقيق الاستفادة الكاملة والمرجوة من الاستراتيجية لخدمة وحماية النشء بفئتيه العاديين وذوي الهمم.