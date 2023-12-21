وصول 30 وافدا من 50 دولة للمشاركة في مسابقة القرآن الكريم

انطلقت فعاليات المسابقة العالمية الثلاثين للقرآن الكريم، التي تعقدها وزارة الأوقاف المصرية تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، بوصول المتسابقين من مختلف دول العالم إلى فندق جراند نايل تاور بالقاهرة.

وكان أول المتسابقين هو أنور إبراهيم من دولة غانا، والذي أعرب عن سعادته البالغة بتواجده في بلد الأزهر، وشكر الدولة المصرية على دعمها للقرآن الكريم وحفظته.

وتشارك في المسابقة 30 متسابقًا من 50 دولة عربية وإسلامية وأجنبية، من بينهم 10 متسابقين من داخل مصر، وسيتم تقسيمهم إلى 5 مجموعات، كل مجموعة تضم 6 متسابقين، وستقام تصفيات أولية بين كل مجموعة، لاختيار 3 متسابقين للتصفيات النهائية.

ومن المقرر أن يُفتتح المسابقة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بدار القرآن الكريم بمسجد مصر ومركزها الثقافي الإسلامي بالعاصمة الإدارية الجديدة، يوم السبت المقبل الموافق 23 ديسمبر 2023.

وتأتي هذه المسابقة في إطار جهود الدولة المصرية لنشر الدين الإسلامي الحنيف، ودعم حفظة القرآن الكريم من مختلف دول العالم.