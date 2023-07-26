وزير الأوقاف: رفع قيمة جوائز المسابقة العالمية للقرآن الكريم إلى 8 ملايين جنيه

كشف الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، تفاصيل المسابقة العالمية للقرآن الكريم وجوائزها.

جمعة: مصر دائما في خدمة القرآن الكريم

وأكد «جمعة» خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى مقدم برنامج على مسؤوليتي المذاع على قناة صدى البلد، اليوم الأربعاء، أن مصر دائما في خدمة القرآن الكريم ولها دور ريادي في خدمة القرآن الكريم، داعيا الجميع لزيارة دار القرآن في مسجد مصر.

موضوع خطبة الجمعة المقبلة

ولفت وزير الأوقاف، إلى أنه تم تخصيص موضوع خطبة الجمعة المقبل في المساجد، بعنوان «القرآن الكريم كتاب رحمة للعالمين»، مستنكرا في الوقت ذاته تدنيس المصحف الشريف في السويد والدنمارك.

وعن المسابقة العالمية للقرآن الكريم، قال وزير الأوقاف، إن جوائز المسابقة تم رفعها هذا العام إلى 8 ملايين جنيه، موضحا أن الفائز الأول في الفرع الأول سيحصل على مليون جنيه في المسابقة.

وأشار إلى أن هناك من 70 إلى 80 ممثلا من 60 دولة على مستوى العالم يشاركون في مسابقة القرآن الكريم، مردفا أن الفائز الثاني سيحصل على نصف مليون جنيه والثالث يحصل على ربع مليون جنيه في مسابقة القرآن الكريم.

ونوه بأن هناك مسابقة حفظ القرآن الكريم مع تجويده وتفسيره للأئمة والواعظات وأعضاء هيئة التدريس، وأيضا هناك مسابقة حفظ لذوي الهمم، والفائز الأول يحصل على 400 ألف جنيه، بالإضافة إلى أن هناك مسابقة للأسرة القرآنية، والفائز الأول يحصل على نصف مليون جنيه.

وعن قرار توحيد زي عمال المساجد، أكد وزير الأوقاف، أن الزي الموحد للعمال أمر لائق، مضيفا أنه سيتم البدء بالمساجد الكبرى ومساجد آل البيت كمرحلة أولى قبل تعميمها.