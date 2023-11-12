«الأوقاف»: رفع جوائز المسابقة العالمية للقرآن الكريم إلى 8 ملايين جنيه

قال الدكتور نوح العيسوي رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب وزير الأوقاف، إن الوزارة لا تدخر جهدا بالاهتمام والعناية بالقرآن الكريم وأهله، لافتا إلى أن الوزارة تهتم بكل ما يتعلق بالقرآن بحسن تلاوته وتعليمه، وكذلك أهل القرآن تقديرا لهم.

67 مليون جنيه أنفقتها الوزارة على تحفيظ القرآن خلال العام المالي الجاري

وأضاف رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب وزير الأوقاف، خلال حلقة برنامج مع الناس، المذاع على فضائية الناس، اليوم الأحد: «وزارة الأوقاف أنفقت 67 مليون جنيه على أنشطة القرآن الكريم خلال العام المالي الحالي، إذ جرت زيادة الأنشطة واستحداث العديد من الأنشطة منها مقارئ جمهور ومراكز التلاوة، ومقارئ السيدات والواعظات؛ لخدمة كتاب الله عز وجل، بالإضافة إلى مراكز تحفيظ القرآن والتحفيظ عن بعد، والمسابقات المحلية والدولية، وكذلك دعم وزيادة معاشات نقابة القراء ليصبح 2 مليون جنيه سنويا من وزارة الأوقاف.

ترفع الجوائز في المسابقة العالمية للقرآن الكريم

واستكمل: «لأول مرة في تاريخ وزارة الأوقاف، ترفع الجوائز في المسابقة العالمية للقرآن الكريم لـ8 ملايين جنيه، حيث كانت قبل ذلك لا تتعدى 1.5 مليون جنيه بزيادة 300%، والفائز الأول يحصل على مليون جنيه، في حين كان قبل ذلك كان يحصل على 100 مليون».