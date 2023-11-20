ضبط عاطلين بحوزتهما 60 كيلوجراما من مخدري الحشيش والهيدرو في الإسماعيلة

تمكنت الأجهزة الأمنية المعنية بوزارة الداخلية، من ضبط عاطلين، بحوزتهما 60 كيلو جراما من مخدري الحشيش والهيدرو، بقيمة أكثر من مليون جنيه، قبل ترويجهم بالإسماعيلية.

وكانت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام، أكدت بمشاركة مديرية أمن الإسماعيلية، قيام عاطلين «لأحدهما معلومات جنائية»، مقيمين بدائرة مركز شرطة التل الكبير، بالاتجار في المواد المخدرة، واتخاذهما من دائرة المركز مسرحًا لمزاولة نشاطهما الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين، وبحوزتهما كمية من مخدر الحشيش وزنت 20 كيلو جراما، وكمية من مخدر الهيدرو وزنت 40 كيلو جراما، وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار.

وقدرت القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة، بمليون و140 ألف جنيه، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيالهما، واخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.