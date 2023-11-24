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ضبط 3 متهمين بحيازة كمية من الحشيش والاستروكس قبل ترويجها في القاهرة

كتب:

محمد بركات
02:07 م | الجمعة 24 نوفمبر 2023
شعار وزارة الداخلية

شعار وزارة الداخلية

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من ضبط 3 أشخاص، بحوزتهم كمية من مخدري الحشيش والاستروكس، قبل ترويجها بالعاصمة.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، قد تمكنت من ضبط شخصين بدائرة قسم شرطة الشروق، وبحوزتهما كمية لمخدر الحشيش، وكذلك ضبط عاطل «له معلومات جنائية»، بدائرة قسم شرطة دار السلام، وبحوزته كمية لمخدري الاستروكس والحشيش.

وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

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بقلم محمد بركات