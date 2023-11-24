ضبط 3 متهمين بحيازة كمية من الحشيش والاستروكس قبل ترويجها في القاهرة

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من ضبط 3 أشخاص، بحوزتهم كمية من مخدري الحشيش والاستروكس، قبل ترويجها بالعاصمة.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، قد تمكنت من ضبط شخصين بدائرة قسم شرطة الشروق، وبحوزتهما كمية لمخدر الحشيش، وكذلك ضبط عاطل «له معلومات جنائية»، بدائرة قسم شرطة دار السلام، وبحوزته كمية لمخدري الاستروكس والحشيش.

وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.