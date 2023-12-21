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دوي انفجارات متتالية في تل أبيب وأسدود وعسقلان

كتب:

يارا أشرف
02:06 م | الخميس 21 ديسمبر 2023
صورة أرشيفية

صورة أرشيفية

أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، في نبأ عاجل، دوي انفجارات متتالية في تل أبيب وأسدود وعسقلان ومستوطنات أخرى. 

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