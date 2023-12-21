دوي انفجارات متتالية في تل أبيب وأسدود وعسقلان كتب: يارا أشرف 02:06 م | الخميس 21 ديسمبر 2023 صورة أرشيفية أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، في نبأ عاجل، دوي انفجارات متتالية في تل أبيب وأسدود وعسقلان ومستوطنات أخرى. تابعو أخر أخبار الوطن علي Google News اقرأ المزيد: قصف هز تل أبيب.. تسجيلات كاميرا تفضح قتل جيش الاحتلال لمحتجزين إسرائيليين «تل أبيب» تنتقم منذ «7 أكتوبر».. والاعتقالات تتزايد فصائل فلسطينية تقصف تل أبيب برشقة صاروخية ردا على جرائم إسرائيل استمرار تظاهر عائلات المحتجزين أمام مقر وزارة الدفاع في تل أبيب تل أبيب عسقلان القاهرة الإخبارية انفجارات مستوطنات بقلم يارا أشرف