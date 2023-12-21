قصف هز تل أبيب.. تسجيلات كاميرا تفضح قتل جيش الاحتلال لمحتجزين إسرائيليين

أظهرت واقعة قتل 3 محتجزين إسرائيليين بالخطأ في حي الشجاعية بقطاع غزة على يد قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي تخبط جيش الاحتلال الذي يستمر في قصف غزة لليوم الـ 75 وسط إمدادات مستمرة من الولايات المتحدة الأمريكية.

غضب في تل أبيب

وذكرت صحيفة «يديعوت أحرونوت» أن تل أبيب تشهد غضبا واسعا ضد تصرفات جيش الاحتلال الإسرائيلي ورئيس الحكومة بنيامين نتنياهو في واقعة قتل 3 إسرائيليين بالخطأ، خاصة أنهم رفعوا الأعلام البيضاء وتم قتلهم بالخطأ على يد زملائهم، وقد رفع الثلاثة لافتة مكتوب عليها باللغة العبرية «أنقذونا» وتم كشف واقعة القتل كاميرا كانت موجود على رقبة كلب مدرب على يد جيش الاحتلال الإسرائيلي ولكن حتى الكلب لم يسلم من جيش الاحتلال الإسرائيلي الذي قتله في نهاية الأمر، وتم فتح تحقيق في واقعة قتل الثلاثة وهم: يوتام حاييم، وألون شامريز وسامر طلالقة.

معركة قوية

وشهد حي الشجاعية معارك قوية بين جيش الاحتلال الإسرائيلي والفصائل الفلسطينية وتم هدم المبنى الذي يوجد به المحتجزون الثلاثة، وأظهرت تسجيلات الكاميرا أن المحتجزين قالوا «أنقذونا.. 3 مخطوفين استغاثة» ولكن لم يتم إنقاذهم رغم أنهم هربوا من سيطرة الفصائل الفلسطينية.

استمرار الحرب الإسرائيلية

وتدخل حرب إسرائيل على قطاع غزة يومها الـ 75 وسط ارتفاع أعداد شهداء الجانب الفلسطيني إلى 20 ألف شخص من بينهم 8000 طفل وسط تخوفات من استمرار تزايد الأعداد في ظل استخدام الولايات المتحدة الأمريكية حق الفيتو في مجلس الأمن لمنع وقف الحرب الدائرة ضد الشعب الفلسطيني.