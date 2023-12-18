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استمرار تظاهر عائلات المحتجزين أمام مقر وزارة الدفاع في تل أبيب

كتب:

مريم جاد
10:12 م | الإثنين 18 ديسمبر 2023
جانب من أحداث غزة

جانب من أحداث غزة

أفادت قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل، باستمرار تظاهر عائلات المحتجزين أمام مقر وزارة الدفاع في تل أبيب.

 

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بقلم مريم جاد