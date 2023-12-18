استمرار تظاهر عائلات المحتجزين أمام مقر وزارة الدفاع في تل أبيب كتب: مريم جاد 10:12 م | الإثنين 18 ديسمبر 2023 جانب من أحداث غزة أفادت قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل، باستمرار تظاهر عائلات المحتجزين أمام مقر وزارة الدفاع في تل أبيب. تابعو أخر أخبار الوطن علي Google News اقرأ المزيد: الرئيس السيسي يناقش مع «جوتيريش» تطورات الموقف في قطاع غزة مسار إجباري يطرح أغنية «روح الروح» تضامنًا مع غزة جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن مقتل ضابطين في معارك بقطاع غزة بعد مقتل 4 عسكريين اليوم.. كتيبة النخبة الإسرائيلية أسطورة حطمتها فصائل غزة «قصر العيني» ينعى رئيس قسم الطوارئ بمستشفى الشفاء: كان من أكفأ أطباء غزة هل تنجح زيارة وزير الدفاع الأمريكي لإسرائيل في وقف إطلاق النار بقطاع غزة؟ «أونروا»: العدوان على غزة تخطى الكارثة ونقترب من مرحلة اللاعودة إسرائيل تنفذ حزاما ناريا على مخيم المغازي وسط غزة غزة احتلال تل أبيب بقلم مريم جاد