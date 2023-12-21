توقعات شتاء 2024 في مصر.. حالات مناخية قوية

كشف مركز معلومات تغير المناخ والنظم الخبيرة بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، توقعات شتاء 2024 في مصر والظواهر الجوية المصاحبة، خلال فصل الشتاء الذي من المقرر أن يبدأ فلكيًا، غدًا الجمعة.

توقعات شتاء 2024

أوضح المركز، في توقعاته لشتاء 2024 في مصر أنّ فصل الشتاء سيستمر لمدة 89 يومًا وينتهي يوم 20 مارس المقبل، ويتوقع أن يكون هذا العام مختلفًا من ناحية قوة الحالات الجوية، إذ تكون الحالات المناخية قوية ومتطرفة خلال شهري فبراير ومارس المقبلين.

شتاء عام 2024: زيادة في العواصف والمنخفضات

وأشار المركز، في تقريره، أنّه ستكون هناك زيادة في قوة العواصف والمنخفضات الجوية القادمة من البحر المتوسط، كما سترتفع نسب الرطوبة ويزداد الحمل الحراري، فضلًا عن احتمالية حدوث عواصف رعدية شديدة.

وتابع بأنّ العواصف الرعدية المطيرة، ستتسبب في حدوث سيول قوية في المناطق الجبلية في البحر الأحمر والصعيد وسيناء.

درجة الحرارة خلال فصل الشتاء

وعن حالة درجات الحرارة، خلال فصل الشتاء، أكد المركز أنّه بسبب ظاهرة النينو سيتميز الشتاء هذا العام بالدفء والجفاف بشكلٍ عام، خلال خلال النصف الأول من الشتاء، كما ستكون الأمطار خفيفة إلى متقطعة في أغلب الأوقات.

وكانت درجات الحرارة على سطح الكرة الأرضية قد سجلت في يوليو الماضي تطرفاً من حيث ارتفاع درجات الحرارة وحطمت أرقاماً قياسية بفعل تغير المناخ.

التأثيرات المتوقعة زراعيا

وعن أهم التأثيرات المتوقعة زراعيًا، أشار مركز البحوث الزراعية إلى أنّ شتاء هذا العام تقلص وتتخلله موجات صقيع قوية في أواخر الشتاء ومتوقع أيضًا تشكّل صقيع متأخر، ربيعي على مزارع البساتين.