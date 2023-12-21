ساعات ويبدأ الشتاء.. تحذير من 5 ظواهر جوية آخر أيام فصل الخريف

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس اليوم في المحافظات، إذ تشهد البلاد تأثير 5 ظواهر جوية وهي «الرياح المثيرة للرمال والأتربة على بعض المحافظات مع تأثير ظاهرة الشبورة المائية الكثيفة على الطرق الرئيسية والفرعية القريبة من المسطحات المائية، فرص سقوط أمطار، غيوم جزئية، اضطرابات في حركة الملاحة» وذلك بالتزامن مع آخر أيام فصل الخريف.

حالة الطقس اليوم في المحافظات

وتشير توقعات هيئة الأرصاد الجوية إلى أن يكون هناك انخفاض في درجات الحرارة وذلك قبل ساعات قليلة من بدء فصل الشتاء، وسط تكون الغيوم الجزئية على بعض المحافظات على مدار اليوم، مع توقعات بسقوط أمطار خفيفة على محافظات السواحل الشمالية الغربية والبحر الأحمر وتكون بنسبة تصل إلى 30%.

الظواهر الجوية في آخر أيام فصل الخريف

كما تشهد محافظات القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري تأثير ظاهرة الضباب الكثيف إذ يعمل على حجب الرؤية الأفقية أحيانا، وسط تحذيرات لسائقي المركبات بتوخي الحذر أثناء القيادة.

تحذير من ظاهرة الرياح المثيرة للرمال والأتربة بالصعيد

كما حذرت هيئة الأرصاد أيضا من ظاهرة الرياح المثيرة للرمال والأتربة على محافظات الصعيد إذ تعمل على تدهور الرؤية الأفقية حسبما ورد في البيان الصادر عن هيئة الأرصاد، تمتد على مناطق من السواحل الشمالية الغربية.

وسجلت أقصى سرعة لحركة الرياح في محافظات السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري وبلغت 42 كيلو مترا في الساعة، وتكون مثيرة للرمال والأتربة وسط تحذيرات لمرضى الجيوب الأنفية والحساسية والأمراض التنفسية بالإضافة إلى مرضى حساسية العيون.