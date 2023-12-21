«تغير المناخ»: بدء فصل الشتاء غدا.. وزيادة في قوة العواصف والمنخفضات الجوية

قال الدكتور محمد علي فهيم، رئيس مركز معلومات تغير المناخ والنظم الخبيرة بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إنّ اليوم هو آخر أيام فصل الخريف، وغدا يبدأ فصل الشتاء رسمياً وفلكياً.

أضاف فهيم، لـ«الوطن»، أنّ فصل الشتاء ينتهي فلكيًا ورسميًا يوم الأربعاء 20 مارس المقبل، إذ يستمر على مدار 89 يومًا، ويتوقع أن يكون الشتاء مختلفًا من ناحية قوة الحالات الجوية والمقصود هنا التغير الواضح في نمط الحالات المناخية وقوتها وتطرفها خاصة في النصف الثاني من الشتاء «فبراير - مارس».

تابع بأنّ هناك زيادة في قوة العواصف والمنخفضات الجوية المتوسطية، إضافة إلى رفع نسب الرطوبة والحمل الحراري والعواصف الرعدية الشديدة، وقد تتسبب في سيول قوية في بعض المناطق ومنها مصر، ومتوقع أن يتميز شتاء هذا العام كما تتوقع نماذج التنبؤات بالتالي بالمناخ الدافئ، الجاف نسبيًا في النصف الأول من الشتاء، وأمطار في معظمها خفيفة إلى متوسطة متقطعة.

أهم التأثيرات المتوقعة زراعي

أما أهم التأثيرات المتوقعة زراعياً، أشار إلى أن شتاء هذا العام متقلص وقد تتخلله موجات صقيع قوية في أواخر الشتاء ومتوقع أيضا تشكل صقيع متأخر، ربيعي على مزارع البساتين.

تابع بأنّ هناك فرصا لسقوط الأمطار في نصف الشتاء الثاني على مختلف أنحاء الجمهورية وقد تتشكل سيول في مناطق الظهير الصحراوي للوادي والدلتا وسيناء والساحل الشمالي، وبالتالي زيادة فرص تساقط زخات البرد بأحجام أكبر من المعتاد، وبالتالي يجب وضع ذلك في الاعتبار بالنسبة للزراعات في الأنفاق البلاستيكية مع زيادة غير اعتيادية في الشبورة المائية والضباب، وزيادة الرطوبة الجوية والرطوبة الحرة الندى صباحا.