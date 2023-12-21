مهرجان بانوراما الفيلم الأوربي يطلق بوستر دورته الـ16

يطلق مهرجان بانوراما الفيلم الأوروبي، والذي تعرض فعالياته في سينما زاوية، بوستر دورته السادسة عشر التي تقام في الفترة من 11حتى الـ20 يناير المقبل، والذي صممه عمرو حسني.

تفاصيل مهرجان بانوراما الفيلم الأوروبي

يضم البرنامج البانوراما هذا العام أكثر من 40 فيلما بين روائي ووثائقي وعروض استيعادية وبجانب برنامج الأفلام، يضم البرنامج الموازي نقاشات وندوات وورش.

ويجرى عرض البرنامج بالكامل في سينما زاوية وسينما الزمالك، وبعض العروض المختارة ستعرض بسينما أركان، بوينت 90، جيزويت الإسكندرية وجيزويت المنيا.

مهرجان بانوراما الفيلم الأوروبي

مهرجان بانوراما الفيلم الأوروبي يقام بدعم من الاتحاد الأوروبي بالتعاون مع اتحاد المعاهد الثقافية الأوروبية (يونيك) ومن ضمن شركاء البانوراما كل من أفلام مصر العالمية والمركز القومي للسينما والقنصلية البريطانية والمعهد الفرنسي والمعهد الإيطالي والأفلام السويسرية ومركز الفيلم الفنلندي والسينما دوت كوم وانرجي.