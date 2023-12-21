«القاهرة الإخبارية»: تحالف «حارس الازدهار» نجح في تحجيم هجمات الحوثيين

قال إياد الموسمي، مراسل قناة القاهرة الإخبارية من اليمن، إنّ تحالف «حارس الازدهار» نجح في تحجيم هجمات الحوثيين في البحر الأحمر.

وأضاف الموسمي، خلال رسالة على الهواء مباشرة، أنّ زعيم الجماعة هدد أمس باستهداف عمليات التحالف، وأنّ قدرات الحوثيين العسكرية لا تقارن بقدرات التحالف الدولي وعلى رأسها الولايات المتحدة وبريطانيا ودول أخرى، وزعيم الجماعة هدد أمس باستهداف السفن، مشيرا إلى أنّ العمليات الحوثية في الغالب يتم فيها استخدام الطائرات المسيرة والصواريخ.

وتابع أنّ قدرات الحوثيين تنامت في البحر الأحمر بعد تزويد إيران لها بتقنية الصواريخ والطائرات المسيرة، وحسب الخبراء العسكريين فهذه العمليات غير متكافئة مع التحالف المشكل.