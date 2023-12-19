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الحوثيون: التحالف الدولي يشجع الاحتلال الإسرائيلي على مواصلة جرائمه بغزة

كتب:

مريم جاد
10:20 م | الثلاثاء 19 ديسمبر 2023
جانب من أحداث غزة

جانب من أحداث غزة

نقلت وكالة رويترز عن جماعة الحوثي اليمنية، أن التحالف الدولي الذي أعلنت عنه الولايات المتحدة بحجة حماية الملاحة البحرية في البحر الأحمر جزء لا يتجزأ من العدوان على الشعب الفلسطيني، وفقا لنبأ عاجل نقلته قناة «القاهرة الإخبارية».

وأضافت جماعة الحوثي أن التحالف يهدف إلى تشجيع الاحتلال على مواصلة جرائمه الوحشية بحق الشعب الفلسطيني في غزة.

وتابعت: «نحن لا نمثل أي تهديد لأي دولة لأننا نستهدف فقط السفن الإسرائيلية أو السفن المتجهة نحو المواني الإسرائيلية».

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