الرئيس السيسي يستقبل وزير الخارجية البريطاني لبحث الأوضاع في غزة

استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون، بحضور سامح شكري، وزير الخارجية، واللورد طارق أحمد، وزير شؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بوزارة خارجية المملكة المتحدة، إضافة إلى السفير البريطاني بالقاهرة، جاريث بايلي.

رئيس وزراء بريطانيا يهنئ الرئيس السيسي

وأكد المستشار أحمد فهمي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أنّ ديفيد كاميرون سلّم الرئيس خطابًا من رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، قدّم خلاله التهنئة بمناسبة إعادة انتخابه رئيسًا لمصر، مؤكدًا حرص بلاده على مواصلة تعزيز التعاون والتنسيق مع مصر في مختلف المجالات.

وتطرق اللقاء إلى سبل تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين، حيث تم استعراض جهود التعاون القائم في جميع المجالات لا سيما على المستوى الاقتصادي، وزيادة الاستثمارات المشتركة والتبادل التجاري، بما يحقق مصالح الشعبين.

وأضاف المتحدث الرسمي أنّ اللقاء تناول تطورات المشهد الإقليمي، حيث وجّه وزير خارجية المملكة المتحدة الشكر والتقدير لمصر والرئيس السيسي على دور صون الأمن والاستقرار في المنطقة، فضلًا عن الجهود المصرية المكثفة على المسارين السياسي والإنساني في إطار الأوضاع الراهنة في قطاع غزة.

رفض تهجير الفلسطينيين

وفي هذا الصدد تمّ التوافق على ضرورة التوصل لوقف مستدام لإطلاق النار، ونفاذ المساعدات الإغاثية بكميات كافية تلبي الاحتياجات الإنسانية لأهالي قطاع غزة بما يضع حدًا للمأساة الإنسانية بالقطاع، كما شدد الجانبان على رفض تهجير الفلسطينيين من أراضيهم، وأهمية العمل على عدم توسّع دائرة الصراع وامتداده إلى مناطق أخرى بالإقليم.

كما أكد الرئيس ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته في تنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن الأوضاع في قطاع غزة، إضافة إلى العمل بجدية وتصميم على التسوية العادلة والشاملة للقضية الفلسطينية من خلال إنفاذ حل الدولتين.