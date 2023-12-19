الأمين المساعد لـ«مستقبل وطن» يثمن لقاء السيسي بالمرشحين: ليس جديدا عليه

أشاد النائب عصام هلال عفيفي، الأمين العام المساعد لحزب مستقبل وطن وعضو مجلس الشيوخ، بلقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي مع المرشحين في الانتخابات الرئاسية، موضحا أنه يأتي في إطار السياسية الأخلاقية للرئيس.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن هذه المبادرة لم تكن بالجديدة على الرئيس السيسي، إذ سبق وشاهد الجميع دعوته في حفل إفطار الأسرة المصرية لجميع الأطياف السياية والأحزاب؛ للالتقاء في حوار وطني يجمع الكل؛ إذ أراد الرئيس السيسي أن يستمع إلى الجميع، ويضعوا سويًا لترتيب أولويات الدولة، خاصة بعد استقرار مؤسساتها.

دعوة للاصطفاف الوطني

وأكد أن استمرار الحوار الوطني هى دعوة من الرئيس السيسي للاصطفاف الوطني والعمل الجماعي، وهى رسالة قوية بعد انتخابات رئاسية غير مشهودة شهدتها مصر، بعث من خلالها الشعب رسالة قوية للخارج أن الدولة في حالة اصطفاف وطني وجميعها مؤيدة للسياسة والقيادة بشأن التحديات التي تواجه الدولة، وخاصة فيما يتعلق بحدودها.

وأشار إلى أن تأكيد الرئيس السيسي استمرار الحوار الوطني بفعالية أكبر دعوة للجميع للاصطفاف الوطني، ما ينعكس بالإيجاب على الحياة الحزبية في مصر، والتي ستشهد طفرة كبيرة بعد الانتخابات الرئاسية التي خرجت بدون أي ملاحظات، خاصة وأنها كانت هى التي تقود المشهد الانتخابي، في ظل وجود 3 مرشحين رؤساء أحزاب.