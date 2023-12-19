أمين العمل الجماهيري بـ«مستقبل وطن»: لقاء الرئيس السيسي بمرشحي الرئاسة يليق بعظمة الجمهورية الجديدة

قال عبدالله سعيد، أمين مساعد العمل الجماهيري بحزب مستقبل وطن، إن لقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي، ومرشحي الرئاسة مشهد عظيم يليق بعظمة وحجم جمهوريتنا الجديدة، ويؤكد تطور الحياة الحزبية والسياسية في مصر.

وأكد سعيد، في بيان له، أن هذا المشهد الحضاري يستدعي الفخر والاعتزاز بقيادتنا السياسية التي تقود الوطن بكل حكمة وحنكة وشجاعة، وتضع مصلحته العليا فوق كل اعتبار.

الانتخابات الرئاسية

وأشار إلى أن الرئيس السيسي، يؤسس لمرحلة متقدمة من مساحات العمل المشترك، وتعزيز آليات الحوار البناء حول أولويات العمل الوطني، بما يساهم في توحيد الجهود لخدمة الوطن، وتحقيق تطلعات المصريين.

وتابع الأمين المساعد، أن الـ6 سنوات المقبلة ستكون بمثابة الحصاد لمرحلة من العمل والبناء، خاضتها الدولة بكل قطاعاتها لتستعيد مكانتها التاريخية، مؤكدًا أن المصريين يقفون صفًا واحدًا خلف قيادتهم الرشيدة.

واستقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، بقصر الاتحادية، المرشحين الذين خاضوا انتخابات رئاسة الجمهورية 2024، وهم: «حازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري، وفريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، وعبد السند يمامة رئيس حزب الوفد»، وذلك بحضور المستشار محمود فوزي رئيس الحملة الانتخابية للرئيس السيسي.