قيادي بـ«مستقبل وطن»: الرئيس السيسي يعطي جميع القوى السياسية الحق في صنع القرار

قال المهندس محمد فريد، عضو هيئة مكتب أمانة شؤون المجالس المحلية المركزية بحزب مستقبل وطن، إن مشهد استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم بقصر الاتحادية، المرشحين الذين خاضوا انتخابات رئاسة الجمهورية 2024 بحضور المستشار محمود فوزي رئيس الحملة الانتخابية للرئيس عبد الفتاح السيسي، محل اعتزاز وتقدير وفخر منا جميعا.

رسائل الرئيس السيسي

وأوضح فريد في تصريح لـ«الوطن»، أن لقاء الرئيس السيسي مع المرشحين يحمل العديد من الرسائل التي ينبغي أن توضع في الاعتبار، فهو تأكيد على روح الجمهورية الجديدة، وأن الرئيس يسعى دائما لتحقيق التعددية وإعطاء جميع القوى السياسية الحق في المشاركة الفعالة بالحياة السياسية وصنع القرار السياسي، لافتا إلى أن الرئيس السيسي حريص دائما على مشاركة الشباب والاستماع إلى آرائهم من خلال مؤتمرات وندوات الشباب التي تم عقدها خلال العشر سنوات الماضية.

دعم المصريين للرئيس السيسي

وأشار المهندس محمد فريد إلى أن دعم المصريين للرئيس السيسي في الانتخابات الرئاسية يمكن أن يطلق عليه أكبر تظاهره في تاريخ مصر الحديث من أجل بطل ثورة 30 يونيو وحامي الدولة المصرية من قوى الظلام، لافتا إلى أن المشهد الانتخابي والديمقراطي الذي نحن بصدده لم يتوقعه أحد من قبل، وجسد صورة معبرة عن أزهى معاني الديمقراطية في العصر الحديث بالجمهورية الجديدة.