ماذا تفعل عند الشعور بضيق الصدر؟.. «الشعراوي» يجيب (فيديو)

يشعر البعض أحيانًا بضيق في الصدر، دون معرفة هذا السبب أو تفسيره، ويصل هذا الشعور بالبعض أحيانًا إلى الاكتئاب والاستمرار في هذه الحالة لوقت طويل، وقد لا يعلم أحد ماذا يفعل عند هذا الإحساس بهذا الأمر، وهو ما يوضحه الشيخ محمد متولي الشعراوي، في مقطع فيديو قديم ونادر.

ماذا تفعل عند الشعور بضيق الصدر؟

وقال الشيخ محمد متولي الشعراوي، في مقطع فيديو قديم، إنّ الله سبحانه وتعالى، ودود عطوف، مستشهدًا بالحديث القدسي الذي يوجه فيه رسالته للمهموم، وجعل الله سبحانه وتعالى، فيه منهجًا لعباده المؤمنين، ويقول الله عز وجل: «يا ابن آدم، لا تخافنَّ من ذي سلطان، ما دام سلطاني باقيًا، وسلطاني لا ينفد أبدًا، يا ابن آدم، لا تخش من ضِيق الرزق وخزائني ملآنة، وخزائني لا تنفد أبدًا»، واستكمل: «يا ابن آدم، خلقتك للعبادة؛ فلا تلعب، وقسمت لك رزقك؛ فلا تتعب، فإن أنت رضيتَ بما قسمتُه لك، أرحتُ قلبك وبدنك، وكنتَ عندي محمودًا».

رسالة الله عز وجل للمهموم

واستكمل «الشعراوي»، استشاهده بـ الحديث القدسي: «وإن لم ترض بما قسمتُه لك، فوعزتي وجلالي لأسلطنَّ عليك الدنيا؛ تركض فيها ركض الوحوش في البرية، ثم لا يكون لك منها إلا ما قسمته لك».

وتابع: «يا ابن آدم، خلقت السموات السبع والأراضي السبع ولم أعيَ بخلقهن، أيُعييني رغيف عيش أسوقه لك بلا تعب» مستكملا: «يا ابن آدم، لا تسألني رزق الغد كما لم أطلبك بعمل الغد. يا ابن آدم، أنا لك محب؛ فبحقي عليك كن لي محبًّا».