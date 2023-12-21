جامعة طنطا في المركز الـ17 للتصنيف العربي للجامعات

أعلن الدكتور محمود زكي رئيس جامعة طنطا عن تحقيق إنجاز جديد في التصنيفات الدولية باحتلال الجامعة المركز السابع عشر في النسخة الأولى من التصنيف العربي للجامعات لعام 2023 ضمن 115 جامعة على مستوى العالم العربي والسادس محلياً ضمن 27 جامعة مصرية.

جهود جامعة طنطا

أشاد الدكتور محمود زكي رئيس جامعة طنطا بالإنجاز الذي حققته الجامعة وحصولها على مكانة متميزة في التصنيف العربي، مؤكداً أن ذلك يأتي نتاج جهود الجامعة المتواصلة في الارتقاء بالجانب البحثي والأكاديمي، وتحقيق التميز والريادة الإقليمية والدولية.

وأوضح أن التصنيف يشير الى أهمية تحول الجامعات إلى الجيلين الثالث والرابع للجامعات مع إدخال مؤشرين للعلم المفتوح من خلال توطيد العلاقات الدولية والتعاون مع المستفيدين النهائيين، وتشجيعهم على تحويل مخرجاتهم البحثية إلى منتجات تفيد المجتمع

منصة تصنيف الجامعات عربيا

جدير بالذكر أنه تم إطلاق منصة التصنيف العربي للجامعات لأول مرة خلال العام الحالي 2023 من قِبَل كل من الأمانة العامة لجامعة الدول العربية والمنظمة العربية للثقافة والعلوم (ألكسو) واتحاد الجامعات العربية، ويعتمد على أربعة مؤشرات رئيسية تشمل التعليم والتعلم، والبحث العلمي، والإبداع والريادة والابتكار، والتعاون الدولي والمحلي وخدمة المجتمع، ويتم قياس كل مؤشر باستخدام تسعة معايير بأوزان تم اختيارها بعناية فائقة.